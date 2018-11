Manisa'nın ilçelerinde Atatürk, özlem ve saygı ile anıldı

yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın ilçelerinde de özlem ve saygı ile anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

Turgutlu'daki tören

Turgutlu'da, yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na protokol üyeleri tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Süleymen Selçuk Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Evren, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki programın ardından Turgutlu Lisesi Konferans Salonu'nda Atatürk'ü anma programı gerçekleştirildi.

Alaşehir'de 10 Kasım töreni

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenkler sunulurken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te saygı duruşu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunma töreninin ardından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Konferans Salonu'na geçilirken, burada düzenlenen programla tören devam etti. Anma töreninde öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu. Törene, Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ali Uçak, Garnizon Komutanı Ulş. Alb. Ali İsmail Elalmış, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl'deki törenler

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80.yıl dönümünde Sarıgöl'de düzenlenen törende saygıyla anıldı.

Sarıgöl Kent Meydanında Atatürk Anıtı önünde, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunmasının ardından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te iki dakikalık siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İkinci tören Sarıgöl Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Şehit Esin Akay Ortaokulu tarafından hazırlanan “Atatürk'ün Hayatı” isimli video eşliğinde örenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylediler. Programın sonunda okullar arası şiir, kompozisyon, resim dallarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından hediyeleri verildi. Program kapsamında Atatürk konulu resim sergisi de protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından gezildi.

Kula'daki törenler

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Kula'da düzenlenen törenle anıldı.

Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılan program, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkan Vekili Vedat Yılmaz'ın çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Anma töreni, çelenk sunulmasının ardından Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde devam etti. 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından hazırlanan programın açılış ve günün anlam önemini belirten konuşmasını Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Her 10 Kasım'da buruk bir acı yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Duru, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının üzerinden her ne kadar bu kadar uzun süre geçse de, her 10 Kasım'ın 09.05'inde kalbimizde buruk bir sızı yaşıyoruz. Ata'mızın bizler için, milleti için neler yaptığını ve bu yaptıklarını, o minneti duyarak ve sevgimizle birleştirerek gözlerimiz doluyor. Bu amaçla ve bugünün vesilesiyle Atatürk'ü anlamak ve öyle yaşamaya çalışmakla ilgili bir sonuç çıkarıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 80. Yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından Atatürk'ün hayatı slayt gösterisi eşliğinde anlatılırken, öğrenciler tarafından şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği türküler koro eşliğinde seslendirildi. Atatürk konulu film gösterilerinin sunumunun ardından, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerine, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkan Vekili Vedat Yılmaz, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Salihli'deki törenler

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de anma programı düzenlendi.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anıta kaymakamlık, belediye başkanlığı olmak üzere siyasi parti, oda ve dernekler ile sivil toplum kuruluşları çelenkleri sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, bayraklar yarıya indi, sirenler çalmaya başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden anma töreni Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda devam etti. Programda günü anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Akkaya yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, anma programı Merkez Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Atatürk'ü Anlamak” oratoryosu ile son buldu. Öte yandan Salihli'de, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında satranç turnuvası düzenlenirken, ayrıca Atatürk'ü anma koşusu yapıldı. Programa Manisa Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Salihli Kaymakam Vekili Hayri Sandıkçı, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Habib Ekrem Teker, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.