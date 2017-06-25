Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 16:16

Manisa’nın ilçelerinde bayramlaşma programı

Manisa’nın Akhisar, Kula, Sarıgöl ve Demirci ilçelerinde Ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Manisa’nın ilçelerinde bayramlaşma programı

25 Haziran 2017 16:16


Manisa’nın Kula ilçesinde Kula Belediyesi Ek Hizmet Binasında ilçe protokolü bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven, bayramın yöreye, ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Bayramlaşma programına Bayramlaşmaya Kula Kaymakamı Osman Güven, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Hikmet Aybars Hayta, İlçe Emniyet Mdürü Ahmet Ömerbeyoğlu, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile sivil toplum örgütleri katıldı.


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ise AK Parti Teşkilatı AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın katılımıyla bayramlaşma programı düzenledi. AK Parti İlçe Lokalinde düzenlenen törende AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy ve Özdağ partililerle bayramlaşarak çocuklara da bayram harçlığı dağıttı.


Akhisar’da da protokol üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya katılan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kaymakam Kaan Peker, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Cumhuriyet Başsavcı vekili Muhammet Dönmez, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Uğur Yıldız, Emniyet Müdürü Engin Pınar, Belediye Başkanı Yardımcıları Ömer İşçi ve Ali Velestin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri daha sonra huzurevi sakinleri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.


Demirci’de de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri, bürokratlar, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreni sonrasında Kaymakam Mutlu Akyol ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirci Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti. Bayramlaşma töreni şehit aileleri gerçekleştirilen ziyaret sonrası sona erdi. Bayramlaşma programına AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:30
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!