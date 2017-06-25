Manisa’nın ilçelerinde bayramlaşma programı

Manisa’nın Kula ilçesinde Kula Belediyesi Ek Hizmet Binasında ilçe protokolü bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven, bayramın yöreye, ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Bayramlaşma programına Bayramlaşmaya Kula Kaymakamı Osman Güven, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Hikmet Aybars Hayta, İlçe Emniyet Mdürü Ahmet Ömerbeyoğlu, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile sivil toplum örgütleri katıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ise AK Parti Teşkilatı AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın katılımıyla bayramlaşma programı düzenledi. AK Parti İlçe Lokalinde düzenlenen törende AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy ve Özdağ partililerle bayramlaşarak çocuklara da bayram harçlığı dağıttı.

Akhisar’da da protokol üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya katılan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kaymakam Kaan Peker, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Cumhuriyet Başsavcı vekili Muhammet Dönmez, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Uğur Yıldız, Emniyet Müdürü Engin Pınar, Belediye Başkanı Yardımcıları Ömer İşçi ve Ali Velestin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri daha sonra huzurevi sakinleri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

Demirci’de de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri, bürokratlar, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreni sonrasında Kaymakam Mutlu Akyol ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirci Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti. Bayramlaşma töreni şehit aileleri gerçekleştirilen ziyaret sonrası sona erdi. Bayramlaşma programına AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.