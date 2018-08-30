Manisa’nın ilçelerinde ‘Zafer’ coşkusu

Manisa’nın Akhisar, Salihli, Sarıgöl, Selendi ve Kula ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşku içinde kutlandı.

Akhisar’daki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü kutlamaları, Akhisar’da devlet erkanının Milli Egemenlik Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı.

Saat 09.00’da başlayan törende Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Salih Hızlı sırasıyla kurumlarının çelenklerini koydu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun da katıldığı çelenk programı, sonrası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasından sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Hava İstihkam Üsteğmen Yasin Acur yaptı.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Arı ‘Zafer türküsü’ isimli şiirini okumasıyla son buldu. Ardından protokol üyeleri alanda bulunan Gazileri selamlayarak Zafer Bayramı kutladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İlçe Başkanı İsmail Fikirli, yönetim Kurulu üyeleri, Kadın kolları Atatürk anıtına çiçek koydu.

Kutlamaların ikinci bölümünde saat 09.45’te kaymakamlık makam odasında Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava istihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Feyzullah Akyel, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tebrikleri kabul etti.

Selendi’deki kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıl dönümü, Manisa’nın Selendi ilçesinde coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye tarafından çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Selendi Belediye Başkanı Hekim Veteriner Hekim Yasin Dumlupınar, Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, bürokratlar, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından Üç Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Meydandaki törenin ardından kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Can İrdelp ile Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar tarafından tebriklerin kabulü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sona erdi.

Sarıgöl’deki kutlamalar

30 Ağustos Zafer bayramının 96. yıl dönümü Sarıgöl ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Sarıgöl Kent Meydanında düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı J. Ast. Kd. Bşçvş Arif Çetin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Akif Aydoğdu, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Kula’daki kutlamalar

Kula ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları da Yunus Emre Kent Meydanındaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kula Askerlik Şube Başkanvekili Personel Asteğmen Emrah Aydoğmuş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene katılanlar daha sonra Kaymakamlık makamına geçerek burada Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Serin ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tebrikleri kabul etti.

Salihli’deki törenler

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreni ile başladı. Törende Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Servet Ali Bulut yaptı. Törenin ardından Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tebrikleri kabul ederken, kutlamalar hükümet konağındaki ikram ile son buldu.