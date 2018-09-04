Manisa’nın ’kara altın’ı değerini buldu

Çiftçilerin ’kara altın’ diye tabir ettiği kurum üzüm TARİŞ tarafından kilogramı 8 ila 10 TL arasında fiyatlarla alınmaya başlandı.

TARİŞ tarafından dün akşam saatlerinde kuru üzüm alımı için fiyat açıklandı. TARİŞ tarafından açıklanan fiyatlara göre kuru üzümün kilogram bazında, 7,5 numara üzüme 7,50 TL, 8 numara üzüme 8,00 TL, 8,5 numara ürüne 8,50 TL, 9 numara üzüme 9,00 TL, 9,5 numara ürüne 9,50 TL, 10 numara ürüne 10,00 TL ve 10,5 numara üzüme ise 10,50 TL olarak belirlendi. TARİŞ tarafından açıklanan fiyatlar da üzüm üreticilerini memnun ederken, fiyatların önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor.

"Rekoltesi düşük ancak fiyatları iyi olan bir yıl oldu"

Açıklanan fiyatlarla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa TARİŞ Üzüm Kooperatifi Başkanı Ayhan Uludemir, "3 Eylül 2018 yılı itibariyle TARİŞ Üzüm Birliği çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlarımız, üretici ortaklarımız adına avans alım fiyatlarımızdır. 7,5 lira üzüm 7 lira 50 kuruş, 8 numara üzüm 8 lira, 8,5 numara üzüm 8 lira 50 kuruş, 9 numara üzüm 9 lira, 9,5 numara üzüm 9 lira 50 kuruş, 10 numara üzüm 10 lira, 10,5 numara üzüm ise 10 lira 50 kuruştur. Bu beklentilerin üzerinde bir fiyat olarak piyasalara yansımıştır. Başta üretici ortaklarımız olmak üzere tüm üreticilerimize hayırlısı olmasını diliyorum. 2018 yılı üzüm üreticisi için rekoltesi düşük ancak fiyatları iyi olan bir yıl oldu. Biz bu üzümün yüzde 90’a varan kısmını ihraç ediyoruz. Bu rakamların yükselmesi hem üreticimiz adına iyi hem de ülkemizin döviz kazancı açısından çok faydalı olacaktır" dedi.

Piyasalarda fiyatların daha yüksek seviyelere çıkması yönünde bir beklenti olduğunu sözlerine ekleyen Uludemir, "Piyasa, fiyatların daha yüksek seviyelere çıkacağı yönünde beklenti içerisinde. Üreticiler de bu beklentide. Üreticiler de açığa, emanete malını götürmüyor. Malına sahip çıkıyor. Bu da fiyatta beklenti neticesinde ortaya çıkan bir durum. Tabi TARİŞ Üzüm Birliği de inanıyorum ki ilerleyen dönemlerde üretici lehine fiyatların yükseldiği takdirde gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

TARİŞ fiyatları üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü

TARİŞ tarafından açıklanan fiyatlar kuru üzüm üreticileri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Üzüm üreticilerinden Mehmet Göndem, rekolte düşüklüğünden dolayı fiyatların daha da yükselebileceğini belirterek, "TARİŞ’in bu fiyat açıklaması çiftçiler açısından çok faydalı oldu. En azından bir rakam çıktı meydana. İyi de bir rakam. Önümüzdeki yıl bizim için biraz daha yükselmesi gerekecek. Rekoltenin çok düşük olması, dolu zararı oldu, soğuk zararı ve hastalıklar oldu. Rekolte çok düşük. Bizim şahsi tahminimiz 150 bin ton civarında olur. Onun için fiyatların yükselmesi yönünde beklentimiz var. Çünkü ihraç edenler bağlantılarını yaptılar. O rekolteyi tamamlayamazlarsa haliyle fiyatlar yükselecek" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki günlerde de fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz"

TARİŞ tarafından açıklanan fiyatların beklentiyi karşıladığını söyleyen üzüm üreticisi Halil Başkentli, "TARİŞ fiyatları dün akşam saatlerinde açıklandı. 10 numara üzümde 10 TL gibi çiftçinin bir beklentisi vardı. Bu beklentiyi karşılayan TARİŞ yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Bugünden sonra hem İzmir Ticaret Borsasında hem de Manisa Ticaret Borsasında tüccarın da 10 lira gibi fiyatlara alım yapacağını ümit ediyoruz. Bu yönden üreticilerimiz bu sene rekolte açısından düşük ama fiyat açısından yüksek bir fiyat beklentisine sahiptirler. Önümüzdeki günlerde de fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz" dedi.

Fiyatların yükselişinin rekolteye bağlı olduğunu belirten Başkentli, "Rekolte düşük olduğu için ve tüccarın da dış ülkelerle bağlantıları olduğu için o bağlantılarını yerine getirmek için kuru üzüm alması gerekiyor. Yeteri kadar kuru üzüm miktarı depolarına gelmediği zaman daha yüksek fiyatlardan kuru üzüm alacaktır. Bu da fiyatların yükselmesine sebep olacaktır" diye konuştu.

Çiftçilere üzümlerini depolarında saklamaları yönünde tavsiyelerde bulunan Başkentli, "Öncelikle emanete mal vermemesini, kendi deposunda saklamasını, satacaksa güvenilir yerlere, TARİŞ gibi güvenilir kurumlara satmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.