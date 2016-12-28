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28 Aralık 2016 16:43

Manisa’nın korkulu rüyası hırsız kardeşler yakalandı

Manisa’nın korkulu rüyası hırsız kardeşler yakalandı

28 Aralık 2016 16:43

İstanbul’dan gelerek Manisa’da çok sayıda hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kardeş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Manisa’da son günlerde birçok evden hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş arama çalışması başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık zanlısı iki kardeş olan Suat D. ve İrfan D.’yi Alaybey Mahallesi civarında kıskıvrak yakaladı. Yapılan araştırmada, Suat D. ve İrfan D.’nin İstanbul’dan Manisa’ya gelerek Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi civarında bir ev kiraladığı ve pazarlarda giyim eşyası sattığı öğrenildi. İddiaya göre, gözlerine kestirdikleri evlerin çelik kapılarının kilitlerini bozarak içeriye giren iki kardeşin, televizyon, ziynet ve değerli eşyaları çaldığı belirtildi. İstanbul’da da bir çok hırsızlık olayına karıştığı ve arandığı öğrenilen Suat D. ve İrfan D., Manisa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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