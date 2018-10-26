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Manisa'nın Kula ilçesinde de hayvan pazarı kapatıldı

Manisa’nın bazı ilçeleri ile Kula’nın bazı mahallelerinde küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle Kula Canlı Hayvan Pazarı kapatıldı.

Manisa'nın bazı ilçeleri ile Kula'nın bazı mahallelerinde küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle Kula Canlı Hayvan Pazarı kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Manisa ve ilçelerinde görülen koyun-keçi vebası ile mavi dil virüsü dolayısıyla Manisa ve ilçelerindeki birçok canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatılmıştı. Bu kapsamda Kula ve mahallelerinde görülen mavi dil virüsü dolayısıyla ilçeye hayvan giriş çıkışının durduğu ve canlı hayvan pazarının bir süreliğine tedbir amaçlı kapandığı öğrenildi.

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