Manisa’nın modern pazar yeri için imzalar atıldı

Güzelyurt Mahallesinde yapılacak proje için yüklenici firmayla sözleşme imzalanırken; projenin yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Örnek çalışmalara imza Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın en önemli ihtiyaçları arasında yer alan kapalı pazar yeri için düğmeye bastı. Güzelyurt Mahallesinde yapımına başlanacak kapalı, modern, çağın şartlarına cevap verecek pazar yeri projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Can Mercül ve Mustafa Irmak, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı ile firma yetkilileri katıldı. Törende konuşan Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, kentin en büyük sıkıntılarından birinin Yunusemre Belediyesi ile sona ereceğini belirterek, “Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Manisa’da yaklaşık 30-40 yıldır ihtiyacımız olan eksiklik giderilecek. 1 yıl içerisinde Güzelyurt’a esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet verebileceği, halkımızın daha iyi koşullarda alışveriş yapabileceği bir pazar yeri kazandırılacak. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ediyorum. Başkanımız proje hazırlanırken bizlerin de fikirlerini aldı. Pazar yerlerinin Manisa’da bu şekilde modern yerlere kavuşması adına örnek olacaktır. Manisa halkımıza ve esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter de modern pazar yerine kavuşmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Geriter, "Manisamızın bu makus kaderini yeni dönemde değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Tüm halkımızı mutlu edecek proje dolayısıyla başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle modern bir pazar yerine kavuşacak olmak bizleri çok memnun etti. Manisalılar, böyle bir hizmeti kazandıran kişileri memnuniyet ile anacaktır. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

1 yılda tamamlanacak

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise bir yıldan kısa bir süre içerisinde projeyi planladıklarını kaydederek, şöyle konuştu: “Hayırlı bir işe daha imza atıyoruz. Ekip arkadaşlarımız aylarca çalışıp güzel bir projeyi hayata geçirecek. Güzelyurt semtimizde Manisa’nın ilk ve çağdaş pazar yerini önümüzdeki 11 ay içerisinde yapmayı planlıyoruz. Çok farklı bir proje, altı otopark ve üzerinde de gençlik merkezinin olduğu sosyal alan ürettik. Böylece Manisalı’ya yakışır bir pazar yerini ilçemize kazandıracağız. Gerçek anlamda Türkiye’ye örnek olacak. Projeyle sosyal etkinliklerin yapılabileceği, iklim farklılıklarına karşı her türlü tedbirin alındığı, halkımızın en uygun şartlarda ve koşullarda hizmet üretebileceği bir ortamı sağlamış olacağız. Bu projenin finansmanını Yunusemre Belediyesi olarak biz yapacağız. Herhangi bir yerden bir destek bulunmuyor. Şehrimize güzel bir hizmet olacak. Firma yöneticilerimize ve işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve firma yetkilileri Güzelyurt Kapalı Pazar Yeri Projesi için sözleşme imzaladı.

Proje hakkına

Güzelyurt Mahallesine 8 bin metrekare taban oturma alanına sahip kapalı pazar yeri yapılacak. Toplamda 30 bin metre karelik kapalı alana sahip proje bodrum katıyla beraber 4 katlı olacak ve betonarme prefabrik olarak yapılacak. Bodrum katında 140 binek ve 24 kamyonet olacak şekilde 164 araçlık otopark bulunmaktadır. Zemin katında 4 bin 300 metrekare alana sahip pazar yeri ve 21 tane asma katlı dükkân yer alıyor. 1. katında 6 bin 800 metrekare pazar yeri ve zemin katla bağlantıyı sağlayan yürüyen merdivenler, ikisi yük asansörü olmak üzere 6 asansör bulunuyor. 2. katta ise 650 kişilik konferans salonu, gençlik merkezi, kafeterya, 4 sınıf, 4 atölye, sergi salonu, fuaye, etkinlik salonu yer alacak. Zemin kattan pazar yerine 4 ayrı noktadan giriş yapılabilecek.