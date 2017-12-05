Manisa’nın seçilmiş kadınları günlerini kutladı

Manisa’nın seçilmiş kadınları programı kapsamında Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına birlikte çelenk sunan kadınlar Atatürk’e olan minnet duygularını dile getirdi.

Manisalı kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce elde ettikleri seçme ve seçilme hakkının 83’üncü yıldönümünü kutladı. Manisa’nın seçilmiş kadınları programının ilki Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına Manisa’nın seçilmiş kadınları birlikte çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önemine ilişkin açıklamayı Manisalı kadınlar adına Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya yaptı. Kaya açıklamasında şunları dile getirdi: “Bugün kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83’üncü yılını kutluyoruz. Kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması cumhuriyet tarihindeki en büyük devrim olarak görülebilir. Kadın haklarının birçok Avrupa ülkesinde Türkiye’den sonra verilmesi genç cumhuriyetin Türk kadınına ve kadınlarımızın demokrasiye katılmasına büyük önem verdiğinin göstergesi olmuştur. Oysaki geçmiş tarihe bakıldığında Orta Asya’da ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Devlet yönetimindeki Hakanların yanında Hatun adı verilen eşler de söz sahibiydi. Kadın ata biner, ok atar, spor yapar ve savaşlara katılırdı. Toplumda tek eşlilik prensibi esas olup tek eşe bağlı kalınır, ev eşlerin ortak malı sayılı, namus ve iffete büyük önem verilirdi. Osmanlı devletinde kadın birçok hakkından mahrum bırakılmış, siyasal hayatta yok sayılmış, sosyal hayatta geri planda bırakılmıştır. İşte Atatürk Türk milletinin tarihi geçmişinde var olan fakat özlem haline getirilmiş bir hakkı, bir duyguyu devlet varlığına geçiren ilk liderdir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği günün 83’üncü yıldönümünü kutlarken bizlerin de Atatürk’ün bizlere verdiği değerlere layık olmamızı, haklarımızı almak için var gücümüzle mücadeleye devam etmemizi diliyor, bu çok önemli ve değerli günümüzü kutluyorum.”

Yapılan konuşmanın ardından Manisalı kadınlar anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, kadın STK’ların temsilcileri katıldı.