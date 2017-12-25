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25 Aralık 2017 09:43

Manisa’nın sultanları 2017’yi galibiyetle noktaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ilk yarının son haftasında İstanbul temsilcisi Yeşilyurt ile karşılaştı.

Manisa’nın sultanları 2017’yi galibiyetle noktaladı

25 Aralık 2017 09:43


Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 13’ncü hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt’u konuk etti. Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve Manisalı voleybol severler izledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaya Aybüke, Herrera, Erica, Aslı, Melis Ece, Selin (Libero Ece) altılısıyla başladı. Yeşilyurt takımı da; Burcu, Ecrin, Mine, Cansen, Büşra, Olena (Libero Buse) ile sahaya çıktı. İki takımın kontrollü oyunuyla başlayan müsabakayı, 25-22 Manisa Büyükşehir Belediyespor önde bitirdi 1-0. İkinci sette Manisa Büyükşehir Belediyespor, savunmada bireysel hatalar yaptı ve 17-25’lik skorla rakibinin setleri eşitlemesine izin verdi 1-1. Üçüncü sette iki takımın da öne geçtiği zamanlar oldu. Setin bir bölümünde Yeşilyurt, 7 sayılık avantaj yakalasa da Manisa Büyükşehir Belediyespor etkili servislerle önce rakibini yakaladı ardından da seti 25-21 kazanmasını bildi 2-1. Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-20 önde bitiren Büyükşehir’in Sultanları karşılaşmanın sonucunu belirledi, 3-1. Bu sonucun ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor gruptaki puanını 28.3’e yükseltti.




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