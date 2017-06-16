Manisa’nın Sultanları kadrosunu güçlendiriyor

2017-2018 sezonu Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi kadrosunu şekillendirmeye başlayan Manisa Büyükşehir, dış transfere hız vererek 24 yaşındaki libero oyuncusu Elif Merve Kapıkıran ile sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kapıkıran, Sultanlar Ligi hedefi doğrultusunda oluşturulan takımın parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Geçen sezon Sultanlar Ligi’nde oynadığını hatırlatan Kapıkıran, Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Elif Merve Kapıkıran; 24 yaşında ve 1,75 boyunda. Libero pozisyonunda oynayan genç oyuncu Eczacıbaşı altyapısından yetişti. Maltepe Yalı Spor, Ataşehir Belediyespor formaları da giyen Kapıkıran, son olarak Sultanlar Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor ile mücadele etti.