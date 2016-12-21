Manisa’nın sultanları Karşıyaka’ya konuk oluyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 13’ncü haftasında Karşıyaka’nın konuğu oluyor.

Voleybol Bayanlar 1. Ligi A Grubu 13’ncü hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, İzmir deplasmanında Karşıyaka takımının konuğu olacak. Yeşil beyazlı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Baş Antrenör Süleyman Bozkan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Oyuncuların, ligin zirvesini yakından ilgilendiren müsabakaya mental olarak hazır oldukları görüldü. Maç öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor grubunda topladığı 29 puanla 3’ncü sırada yer alırken, Karşıyaka 27 puanla 5’nci sırada yer aldı.