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24 Aralık 2016 18:32

Manisa’nın sultanları Karşıyaka’ya mağlup oldu

Manisa’nın sultanları Karşıyaka’ya mağlup oldu

24 Aralık 2016 18:32

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 13’ncü haftasında Karşıyaka ile karşılaştı. İzmir deplasmanında Karşıyaka’ya 3-1 mağlup olan yeşil beyazlı ekip, ligin ilk yarısını 29 puanla tamamladı.
Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 13’ncü hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Karşıyaka karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler de izledi. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 Karşıyaka kazandı. İkinci seti 24-26’lık skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor kazandı ve setleri 1-1’e getirdi. Üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti 25-15’lik skorlarla önde bitiren Karşıyaka, karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor devre arasına 29 puanla girdi. 8 Ocak 2017 Pazar günü başlayacak ligin ikinci yarısında Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Yeşilyurt ile karşılaşacak.



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