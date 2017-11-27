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27 Kasım 2017 11:33

Manisa’nın Sultanları kendi evinde mağlup

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 9’ncu haftasında İstanbul temsilcisi Bahçelievler Voleybol takımını konuk etti.

Manisa’nın Sultanları kendi evinde mağlup

27 Kasım 2017 11:33

Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 2-3 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sezon evinde ilk kez mağlubiyetle tanışırken haftayı ikinci sırada kapadı.


Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Voleybol takımı ile karşılaştı. Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri, Kaynak ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış ve Manisalı voleybol severler izledi.


Karşılaşmanın ilk setine iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti de önde bitiren Büyükşehir’in Sultanları, 25-19’luk skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set 23-25 Bahçelievler Voleybol lehine sonuçlanarak durum 2-1 oldu. Dördüncü seti de Bahçelievler Voleybol’un kazanmasıyla 2-2 olan karşılaşmada Tie break seti de 09-15’lik skorla Bahçelievler Voleybol lehine sonuçlandı, 2-3. Bu sonucun Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyetle tanıştı.



Salon: Tarık Almış Spor Salonu


Hakemler: Turgut Uzunparmak, Kazım Pehlivan


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Aybüke, Seden, Gülem, Duygu, Wilson, Asli, Buse, Melis, Selin, Selen, Merve, Ece, Herrera.


Baş Antrenör: Aykut Lale


Bahçelievler Voleybol: Ece, Halime, Bilge, Tülin, Bahar, Bulet, Derya, Büşra, Elif, Ebrar


Baş Antrenör: Nursan Güllü




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