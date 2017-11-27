Manisa’nın Sultanları kendi evinde mağlup

Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 2-3 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sezon evinde ilk kez mağlubiyetle tanışırken haftayı ikinci sırada kapadı.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Voleybol takımı ile karşılaştı. Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri, Kaynak ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış ve Manisalı voleybol severler izledi.

Karşılaşmanın ilk setine iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti de önde bitiren Büyükşehir’in Sultanları, 25-19’luk skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set 23-25 Bahçelievler Voleybol lehine sonuçlanarak durum 2-1 oldu. Dördüncü seti de Bahçelievler Voleybol’un kazanmasıyla 2-2 olan karşılaşmada Tie break seti de 09-15’lik skorla Bahçelievler Voleybol lehine sonuçlandı, 2-3. Bu sonucun Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

Salon: Tarık Almış Spor Salonu

Hakemler: Turgut Uzunparmak, Kazım Pehlivan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Aybüke, Seden, Gülem, Duygu, Wilson, Asli, Buse, Melis, Selin, Selen, Merve, Ece, Herrera.

Baş Antrenör: Aykut Lale

Bahçelievler Voleybol: Ece, Halime, Bilge, Tülin, Bahar, Bulet, Derya, Büşra, Elif, Ebrar

Baş Antrenör: Nursan Güllü