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27 Şubat 2018 21:36

Manisa’nın Sultanları play-off biletini kaptı

Bayanlar Voleybol 1.

Manisa’nın Sultanları play-off biletini kaptı

27 Şubat 2018 21:36

Lig’de Tarık Almış Spor Salonu’nda Karşıyaka’yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, salondan 3-1 galip ayrılarak play-off hedefine ligin bitimine 1 hafta kala ulaştı. Zorlu maç sonrasında Tarık Almış Spor Salonu adeta bayram yerine döndü.


Sezon başından bu yana play-off hedefine ulaşabilmek için ter döken Manisa Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı, bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Manisa BBSK Karşıyaka’yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.


Maçın sona ermesinin ardından Tarık Almış Spor Salonu adeta bayram yerine döndü. Play-off hedefine ulaşmanın büyük sevincini yaşayan Manisa’nın Sultanları sevinçlerini soyunma odasında da sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı sporcuları soyunma odasını ‘Şampiyon’ sesleriyle inletti.


Tarık Almış Spor Salonu’nda Karşıyaka ile oynanan final niteliğindeki maçı Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan, Özcan Nalbantoğlu, Tolga Tunç Çalışkan, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Uğur Başkal ve çok sayıda voleybol sever izledi.



Salon: Tarık Almış Spor Salonu


Hakemler: Bilal Çağlar, Şebnem Aracı


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Aybüke, Seden, Gamze, Vesovic, Gülem, Herrera, Aslı, Melis, Selin, Selen, Yasemin, Buse


Antrenör: Burhan Canbolat


Karşıyaka: Ezgi Büke, Elif, Ayşegül, Yaren, Simay, Ezgi Akyaldız, Ceyna, Yasemin, Begüm, Ece


Antrenör: Tamer Çamlıbel


Set: 25-19 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)


Set: 25-20 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)


Set: 16-25 (Karşıyaka)


Set: 25-23 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)




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