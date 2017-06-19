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19 Haziran 2017 16:36

Manisa’nın Sultanlarına tecrübe takviyesi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, 2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile CEV Challenge Cup finalinde oynayan ve şampiyon olan kadronun önemli isimlerinden Selen Kafadar Aşıcı’yı kadrosuna dahil etti.

Manisa’nın Sultanlarına tecrübe takviyesi

19 Haziran 2017 16:36

İmza töreninde konuşan Aşıcı, sezon sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Sultanlar Ligi’ne yükseleceğine inancının tam olduğunu söyledi.


Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda transfer harekâtını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 2015 CEV Challenge Cup’ta şampiyonluk yaşayan Selen Kafadar Aşıcı’yı kadrosuna dahil etti. Yıldız smaçör ile Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde sözleşme imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Aşıcı, hedefi olan bir kulübe geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Sultanlar Ligi tecrübesi ve Avrupa Kupası tecrübeleri yaşadığını bu kulvarlarda elde ettiği tecrübeleri takıma aktarmak istediğini dile getiren Selen Kafadar Aşıcı, “Sezon sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Sultanlar Ligi’ne yükseleceğine inancım tam” diye konuştu.



CEV Challenge Kupasını kazandı


1990 doğumlu Selen Kafadar Aşıcı, Smaçör pozisyonunda oynuyor. Başarılı oyuncu Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 2015 yılında CEV Challenge Kupasını kazandı. Aşıcı, Salihli Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor formaları altında da mücadele etti.




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