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10 Ocak 2017 13:01

Manisa’nın tarihi gün yüzüne çıkıyor

Manisa’nın tarihi gün yüzüne çıkıyor

10 Ocak 2017 13:01

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Anafartalar Mahallesi ile Çarşı Bulvarı arasındaki 9 ada 130 parselde yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 2’nci etabı gerçekleştiriliyor. Hükümet Caddesi’nde bulunan kafe, dükkan ve işletmelerin de restorasyonu tamamlanmak üzere. Kentin tarihi dokusu ve gizli güzelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmaların ticari hayatı da canlandırması bekleniyor.
2. etap sokak sağlıklaştırma projesini yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihsel dokunun algılanmasını olumsuz etkileyen, dokunun karakterini bozan eklentileri kaldırıp yapıların cephelerin özgün yapısına uygun olarak yeniledi. Cumba ve doğrama gibi ahşap yüzeyler proje kapsamında onarıldı, binanın orijinal halinde var olup zamanla kaybolmuş eksik elemanlar benzer malzemeler kullanılarak tamamlanarak yıpranmış olanlar değiştirildi. Yapıların cephelerine asılmış ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar ve ışıklı panoların tümü kaldırılarak yerlerine Koruma Kurulu onaylı projesi ile tanımlanan ölçü ve biçimlerde tabelaları asılacak. Çalışmayla işletme ve yapıların tarihi ve mimari özellikleri görülebilir, algılanabilir hale getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarihi, Sosyal ve Kültürel Projeler Şube Müdürlüğü’nce projesi hazırlanan ve Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürlüğü’nce uygulaması yapılan 2. Etap sokak sağlıklaştırma projesinde sona yaklaşıldığının altı çizildi ve projenin tamamlanmasıyla çalışma yapılan alanın ticari hayata canlılık katacağı belirtildi.



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