Manisa’nın yolları büyükşehirle düzeliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Saruhanlı’da 197 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirirken, Gölmarmara merkeziyle Tiyenli Mahallesi arasındaki yolda da bakım ve yenileme çalışması başlattı.

Saruhanlı’da 197 kilometrelik yol çalışması

Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek Manisalıları modern ve konforlu yollarla buluşturan Bu hizmetiyle Manisalılardan tam not alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı’da da tam 197 kilometre asfalt çalışması yaparak yollarda güveni arttırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi geride kalan 4 yıllık hizmet döneminde il genelinde tam 3 bin 383 kilometrelik asfalt çalışması yaparak önemli bir çalışmaya imza attı. Değil araçla traktörle birle ulaşımın zor olduğu yollarda asfalt çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların önemli talebine yanıt verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı’da da 197 kilometrelik asfalt çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmanın önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda kışın çamur deryasına dönen, yazın toz toprak içerisinde olan birçok yolda yenileme çalışması yaptık. Saruhanlı ilçemizde de vatandaşımız için sorun olan birçok yolda asfalt çalışması gerçekleştirerek vatandaşlarımızı konforlu yollarla buluşturduk. Manisalı vatandaşımızın yolu açık olsun diye hız kesmeden çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.

Gölmarmara-Tiyenli arasında ulaşım rahatlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara merkeziyle Tiyenli Mahallesi arasındaki yolda bakım ve yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar, Gölmarmara halkı tarafından sevinçle karşılandı.

İl genelinde yolların güvenli ve konforlu olması için yoğun bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçe merkeziyle Tiyenli Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda bakım ve yenileme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar, Gölmarmara halkı tarafından da sevinçle karşılandı. İl genelinde yoğun bir yol çalışması yürüttüklerini belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yollarımızdaki güveni ve konforu arttırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Gölmarmara ilçemizle Tiyenli Mahallesi arasındaki yolda da yenileme çalışması başlattık. Bu yolu kullanan vatandaşlarımız kısa bir süre sonra daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde seyahat etme imkanı bulacaklar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.