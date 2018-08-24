Manisa’nın yolları daha güvenli hale geliyor

Güvenli trafik akışının sağlanması ve sürücülerin daha konforlu sürüş imkanına kavuşması için Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Alaşehir’de Sarıgöl Caddesi üzerindeki bordür ve yol çizgilerinin boyalarını yeniledi.

Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; Sarıgöl Caddesi üzerinde trafik akışının daha sağlıklı sağlanması ve şeritlerin belirgin hale gelmesi için devam eden yol çizgi boyası ve bordür çalışmaları tamamlandı. Şehrimiz için önemli olan güzergahlarımızda, bulvar ve caddelerde, trafiğin kusursuz bir şekilde seyretmesi için gerekli olan işaretleme ve boyama çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ederim” dedi.

Çalışmalar vatandaşların konforu için

Bakımsız ve kötü durumda olan yolları yenileyerek vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmelerini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Küçük Işıklar Mahalle yolunda da bakım çalışması yaptı. Mevcut yolda engebeleri ortadan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların güvenli ulaşımları için çalışmalarını sürdürürken, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte il genelinde yol yapım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolda yaptığımız çalışma ile vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini hedefledik."