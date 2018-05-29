Manisa’nın yolları yeniden doğuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 1 aydır yoğun bir şekilde ve gece-gündüz sürdürdüğü asfalt çalışmaları, zaman içinde bozulan ve yıpranan şehir merkezindeki yollara adeta hayat verdi.

İl genelinde yol bakım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde gerçekleştirdiği yol bakım çalışmaları sorunsuz ilerliyor. Zaman içerisinde yıpranan yolları yenileyen Büyükşehir Belediyesi, ardından mevcut yollarda ve bordürlerde boyama çalışması gerçekleştiriyor. Lale Meydanı ve YSE Kavşağı arasında kalan yolun yanı sıra YSE Kavşağından Moris Şinasi Hastanesi’ne uzanan güzergahta bordür ve yol çizgisini yenileyen Büyükşehir Belediyesi güvenli trafik akışını sağlayarak sürücülere konforlu sürüş imkanı sağlıyor. Öte yandan sürücü ve yayaların güvenliği, ulaşımın sorunsuz işlemesi amacıyla asfalt uygulaması tamamlanan yollarda bordür ve yol çizgi boyamaları devam edecek.

Yapılan çalışmalarla Manisa merkezindeki yolların adeta yeniden doğduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri toplu ulaşımda yaptığımız devrimle Manisalı hemşehrilerimizi modern ulaşımla tanıştırdık. Yakın zamanda çevre dostu elektrikli otobüslerin de trafiğe dahil olmasıyla birlikte adeta yeni bir dönemi başlatmış olacağız. Tabi bunları yaparken yolların yenilenmesi ve yol güvenliğini de unutmadık. Yaklaşık 1 aydır ekiplerimiz yoğun bir şekilde bunun için hummalı bir çalışma içinde. Geldiğimiz noktada yolların yeni hali herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Çalışmalarımız Manisa için ve Manisa’da yaşayan hemşehrilerimiz için devam edecek” diye konuştu.