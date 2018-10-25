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Manisa'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Manisa’nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.


Demirci ilçe merkezinde hafif şiddetli sağanak yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Demirci-Simav karayolunun bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinde sağanak yağmur yağışının ardından kar yağışı başladı. Tipi şeklindeki kar yağışıyla birlikte sis nedeniyle de trafikte görüş mesafesi zaman zaman 60 metrenin altına düştü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekmek için Akçakertik mevkisine çıktı. Yağışın Demirci-Sındırgı Karayolu Türkmen Tepe ve Asitepe mevkilerinde etkili olduğu bildirildi.

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