Manisaspor, Akın Açık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Lig takımlarından Manisaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Akın Açık’ı renklerine bağladı.

Tarık Almış Spor Tesisleri’nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen’in de katıldığı törende Akın Açık, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Abdullah Mergen, imza töreninde yaptığı konuşmada, teknik heyetin raporu doğrultusunda, kulübün ekonomik dengesini de göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Akın, geçmiş sezonlarda teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar’ın öğrencisi olan, kalitesinden emin olduğumuz bir oyuncu. Kendisinin başarılı bir sezon geçirerek Manisaspor’a katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Manisaspor formasını giyecek olmanın kendisi için bir onur kaynağı olduğunu belirten Akın Açık ise “Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün takım arkadaşlarımla birlikte tek düşüncemiz, Manisaspor’un başarısı. Taraftarımızın da desteğiyle lige iyi bir başlangıç yapmak ilk hedefimiz olacak” diye konuştu.

1993 İzmir doğumlu Akın Açık, futbola Denizspor’da başladı. Bucaspor’da profesyonel olan başarılı futbolcu, sonrasında Turan Spor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Bugsaş Spor A.Ş., Kazan Belediyespor ve Van Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.