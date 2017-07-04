Manisaspor, Atilla Erel’i renklerine bağladı

Lig ekiplerinden Manisaspor, Batman Petrol Spor’dan sol bek Atilla Erel ile anlaşmaya vardı.

Bugün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ile bir araya gelen Atilla Erel, siyah-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Abdullah Mergen, Atilla’nın ön kamp döneminde takımda yer alan isimlerden olduğunu belirterek, “Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Atilla’yı renklerimize bağladık. Kendisi geçmiş sezonlardaki performansıyla da dikkat çeken bir isim. Atilla’nın Manisaspor’a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu birliktelik her iki taraf için de hayırlı olsun” diye konuştu.

Atilla Erel ise Manisaspor gibi büyük bir camianın mensubu olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, “Başkanımız Abdullah Mergen ve Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar’a bana olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için de en iyi şekilde çalışarak takımıma katkı sağlayacağım” dedi.

1991 Avusturya Viyana doğumlu Atilla Erel, futbola Avusturya ekiplerinden FAC Jugend’te başladı. Rapid Wien ve Admira Wacker gibi Avusturya’nun güçlü ekiplerinin de altyapılarında forma giyen Atilla, Türkiye’de Giresunspor, Diyarbekirspor A.Ş, Hatayspor, Çine Madranspor ve Batman Petrolspor’da görev aldı. Atilla 2016-2017 sezonunda, Batman Petrolspor forması ile 25 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.