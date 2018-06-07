Manisaspor Başkanı Budak’tan stat kapısına ilginç pankart

Kulübün içerisinde bulunduğu maddi krize dikkat çeken Başkan Budak, “Eğer kulübün anahtarının verilmesi gerekiyorsa, götürüp Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum” dedi.

Son yıllarda yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve bu yıl TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan G. Manisaspor’da Başkan Gökay Budak, şeffaf yönetim anlayışını yansıtmak ve kulübün içerisinde bulunduğu maddi zorlukları göstermek amacıyla siyah-beyazlı takımın gelir ve gider tablosundan pankart hazırlattı. 5 metrelik pankartı kulüp binasının da içinde yer aldığı 19 Mayıs Stadı’nın kapısına astıran Başkan Budak, basın mensupları aracılığıyla kulübün içerisinde bulunduğu maddi krizden kurtulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi.

"Biz Manisaspor’u kurtarmak adına buradayız"

Pankartın önünde açıklamalarda bulunan Budak, “Göreve geldiğimizde burada şeffaf olacağımızı söyledik. Küsmüş bir Manisa’yı Manisaspor ile tekrar barıştırmak adına çalıştık ve çalışıyoruz. Biz Manisaspor’u kurtarmak adına buradayız. Burada Manisaspor’u kurtarmak için bir avuç arkadaşımızla mücadele vermeye çalışıyoruz. Bize şeffaflık diyenlere burada ne kadar şeffaf olduğumuzu pankart ile gösteriyoruz. Tüm kulüplerden de bunları bekliyoruz. Kulüplerin çok ciddi sıkıntıları var ama bunları deklare etmiyorlar. Hep olumlu yönde gösterilip, ciddi transferler yapılıyor. Ama kulüp içten içe yeniliyor ve içten içe eriyor. Manisaspor gibi bir kulübün bu durumda olmasının en büyük nedeni yanlış yönetimler ve transferlerdir. Diğer kulüpler de bu şekilde yapmaya devam ederlerse sonları bu şekilde olacaktır" dedi.

"Manisaspor bitmeyecek"

"Biz Manisaspor’un bittiğine inanmıyoruz" diyen Budak, "Manisaspor bitmeyecek. Manisaspor’u tekrar eski günlerine döndürmek için bu memleketin çok yiğit insanları var. Zaman, Manisaspor’u kullanarak reklam yapma zamanı değil. Zaman, altyapıdaki 400 tane çocuğumuzu kurtarma zamanıdır. Koskoca Manisaspor’u kurtarma zamanıdır. 70 tane çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın da çok ciddi sıkıntıları bulunuyor. Futbolcularımızın sıkıntıları var. Bunları gidermek için çalışıyoruz. Türkiye’nin 3. büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve STK’larımız var ama desteğimiz yok. Bu pankartta görüyorsunuz her şeyimiz şeffaf. Ne geliyor ne gidiyor hepsi belli. Bundan sonra da böyle olacak. Başka bir alternatifimiz olmadığı için Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Türkiye’nin her yerine çok güzel statlar yapıldı. Çok güzel başarılar elde edildi. Buraya sadece bir el atılırsa, biz tekrardan kendimize geleceğimize inanıyoruz. Eğer kulübün anahtarı verilmesi gerekiyorsa, götürüp Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Siyasi polemikler ve çekişmelerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı koskoca kulübü bu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yok” dedi.