Manisaspor evinde Bolu’yu yıktı

Lig’in 4. haftasında Manisaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları mücadeleye değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “2 hafta önce bir deplasman galibiyeti aldık. Onun anlam kazanması için bu maçtan mutlaka puan almamız gerekiyordu. Milli maç arasını çok iyi değerlendirdik. Günlük performanslar çok etkiliyor oyuncuları. Bugün de oyuncularım inanılmaz istekli ve arzuluydu. Maçın ilk dakikalarında doldur-boşalta döndü oyun fakat daha sonra üstünlüğü aldık. Bunu Boluspor gibi bir takıma yapmamız önemli. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Oyunun ilk yarısında Boluspor’un daha etkili olmasını neye bağladıklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Karafırtınalar, “Ön taraflarında uzun boylu 3 tane etkili yabancı oyuncuları vardı. Bunların oynayacağını önceden kestirmiştik. Bu yüzden farklı bir 11 ile çıktık. Biz de onların yaptığı gibi uzun toplarla oynamayı tercih ettik. Devreyi böyle bitirdik ama ikinci yarı farklı bir oyun planıyla sahaya çıktık. Oyuna sonradan giren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. 3-4 tane çizgiden çıkan toplarımız vardı. Daha farklı da olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sahada oyun ve pozisyon alma anlamında iyi olduklarını söyledi. Çapa, “Son 3 haftadır oynadığımız oyunların en iyisiydi. Futbolda her zaman iyi oynayan kazanmıyor. Daha çok topa sahip olan takım kazanmıyor. Manisa’nın özellikle artıları, duran toplar ve rakipten kazanmış olduğu kontratakları vardı. Bunları biliyorduk ve önlemini almıştık. Duran toplarda pek etkili olamadılar. Yemiş olduğumuz birinci golde kendi alanımızdan uzaklaştıramadığımız top bize çok pahalıya mal oldu. Yapmış olduğumuz hamlelerden sonra 1-1’i yakaladık. Oyunu tekrar elimize aldık derken savunmadaki bir hatadan dolayı 2. golü yedik. Ondan sonraki süreçte çok kısıtlıydı. Sonuç olarak üzücü ama oyun olarak son 3 haftanın en iyi oyunu oynadık. 65-70 dakika gayet olumluydu. Artık transfer dönemi bitti. Gelecek gidecek oyuncular da kalmadı. Şuanda önümüzdeki haftadan itibaren bize direkt rekabet ortamını uyandıracak 4 tane oyuncumuz dahil olacak. Bunlar Pedro Franco, Sefa Yılmaz, Andre Santos ve Mustafa Durak. Artık geçtiğimiz 4 haftadır taraftarlarımızı çok üzdük. Kendimiz çok üzüldük. Sadece bugünkü üzüntüm oyuncularımızın göstermiş olduğu iyi niyeti oyunu, puan veya puanlarla sonuçlandıramamış olmamızdır. Maalesef olmadı. Önümüzdeki Adana Demirspor maçında camiamızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.