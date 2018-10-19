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Manisaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta eksi 8 puanla ligin son sırasında yer alan Manisaspor 21 Ekim Pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.


Lig Beyaz Grup 9. hafta mücadelesinde 21 Ekim Pazar Günü saat 19.00'da Manisaspor ile Eyüpspor Manisa 19 Mayıs Stadyumunda karşılaşacak. Manisaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Kazım Akgün yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Sancaktepe Belediyespor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından dayanıklılık, dar alan oyun ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman streching ile tamamlandı.

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