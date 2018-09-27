Manisaspor Kazım Akgün'e emanet

Lig Beyaz Grup'ta eksi 6 puanla son sırada bulunan Manisaspor, Teknik Direktör Kazım Akgün ile sözleşme imzaladı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilen ve başkan Bülent Baygeldi'nin de katıldığı törende Manisaspor, Teknik Direktör olarak Kazım Akgün ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, genç ve tecrübeli bir isimle anlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, “Kazım hocamızın takımımız için en doğru isim olduğu konusunda hemfikiriz. Kendisi bu camiada daha öncede görev almış ve Manisaspor'un büyüklüğünü bilen bir isim. Takımımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Kazım hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum. İnşallah bu hafta Sakaryaspor maçıyla birlikte çıkış yakalayacağız ve bunun devamı da gelecektir. Takımımız da bulunan genç oyuncularımıza da çok şey katacağına inanıyorum. İki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kazım Akgün: "Bu sıkıntıları el birliği ile aşacağız"

Manisaspor'un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu sıkıntılı süreçte ellerini taşın altına koyduklarını ifade eden Teknik Direktör Kazım Akgün ise, “Bize bu görev tebliğ edildiğinde ekibimle birlikte hiç düşünmeden, bir saniye bile tereddüt etmeden kabul ettik. Evet kulüp sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Şu anda Türkiye'de büyük kulüpler bile sıkıntı içerisinde. İnşallah Manisalıların, taraftarlarımızın desteğiyle bu sıkıntıları el birliğiyle aşacağız” şeklinde konuştu.

Manisaspor'da genç ve gelecek vadeden çok sayıda sporcu olduğuna dikkat çeken Akgün, “Mevcut kadromuz ile önümüzdeki süreçte iyi sonuçlar almak için çok çalışacağız. Manisaspor'u hak ettiği yerlere çıkarmak için mücadele edeceğiz. Ancak sadece bizim mücadelemizle değil. Burada yönetimle, taraftarlarımızla, şehirle bir bütünlük oluşturarak bunu başaracağız. Manisa'da bu potansiyel var. Önümüzdeki sürecin Manisaspor'un lehine işleyeceğine olan inancım tam. İki taraf içinde hayırlı olsun. Sakaryaspor maçında taraftarlarımız tribünleri doldursun. Bizi yalnız bırakmasın. Daha ligin başındayız. Bu hafta taraftarlarımızın da desteğiyle Sakaryaspor maçından galibiyetle ayrılmak ve Manisaspor için yeni bir sayfa açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Kazım Akgün'ün yardımcılıklarını ise Uğur Özdurulmuş, Murat Pekderin, Murat Tosun ve Veysel Aturgil yapacak.

Manisaspor ligde geride kalan 4 hafta sonunda henüz puanla tanışmazken 6 puan silme cezasıyla birlikte eksi 6 puanla ligin son sırasında bulunuyor.