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Manisaspor puanla tanıştı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa'da oynanan karşılamada Manisaspor ile Gümüşhanespor 1-1 beraber kaldı. Ligdeki ilk puanını alan Manisaspor puanını eksi 9'dan eksi 8'e yükseltti.



Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Mehmet Akıncık, Murat Tuğberk Curbay


Manisaspor: Zafer, Berk, İlkay, Timur, Akın (Dk. 86 Uğur ?), Okan (Dk. 90+3 Ulaş Doğuş ?), Kemal, Anıl (Dk. 63 Ömer Buğdaycı), Furkan, Atilla, Bayram


Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu


Gümüşhanespor: Mesut, Fırat, Hüseyin Çolak, Musa Sinan (dk. 62 Onur), Kadir (Dk. 80 Mehmet Menderes), Tufan (Dk. 72 Hüseyin Altuğ), Azad Kevin, Murat, Faruk, Mehmet Cansın, Furkan


Teknik Sorumlu: Ziyaeddin Doğan


Sarı Kartlar: Bayram, Ömer Buğdaycı, Okan (Manisaspor), Hüseyin Çolak, Faruk (Gümüşhanespor)


Goller: Dk. 65 Mehmet Cansın (Gümüşhanespor) Dk. 73 Ömer Buğdaycı (Manisaspor)

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