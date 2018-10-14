Manisaspor puanla tanıştı

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa'da oynanan karşılamada Manisaspor ile Gümüşhanespor 1-1 beraber kaldı. Ligdeki ilk puanını alan Manisaspor puanını eksi 9'dan eksi 8'e yükseltti.
Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Mehmet Akıncık, Murat Tuğberk Curbay
Manisaspor: Zafer, Berk, İlkay, Timur, Akın (Dk. 86 Uğur ?), Okan (Dk. 90+3 Ulaş Doğuş ?), Kemal, Anıl (Dk. 63 Ömer Buğdaycı), Furkan, Atilla, Bayram
Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu
Gümüşhanespor: Mesut, Fırat, Hüseyin Çolak, Musa Sinan (dk. 62 Onur), Kadir (Dk. 80 Mehmet Menderes), Tufan (Dk. 72 Hüseyin Altuğ), Azad Kevin, Murat, Faruk, Mehmet Cansın, Furkan
Teknik Sorumlu: Ziyaeddin Doğan
Sarı Kartlar: Bayram, Ömer Buğdaycı, Okan (Manisaspor), Hüseyin Çolak, Faruk (Gümüşhanespor)
Goller: Dk. 65 Mehmet Cansın (Gümüşhanespor) Dk. 73 Ömer Buğdaycı (Manisaspor)