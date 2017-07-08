Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 10:44

Manisaspor’da Sait Karafırtınalar’ın sözleşmesi uzatıldı

TFF 1.

Manisaspor’da Sait Karafırtınalar’ın sözleşmesi uzatıldı

08 Temmuz 2017 10:44

Lig ekiplerinden Manisaspor’da, geçtiğimiz günlerde ön protokol imzalanan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile resmi sözleşmeye imza atıldı.


Tarık Almış Spor Tesisleri’nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, İkinci Başkan Hakkı Övünç ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyithan Akar ile bir araya gelen Karafırtınalar, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.


Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, imza töreninde yaptığı konuşmada, Sait Karafırtınalar’ın Türk futbolunun yetiştirdiği önemli teknik adamlardan birisi olduğunu belirterek, “Sait hocamız ile ciddi hedefler koyarak 2017-2018 sezonu için anlaşmaya vardık. Hocamızın geçen sezon elde ettiği başarısı, performansı, isteği ve arzusu yeni sezon için bizleri heyecanlandırıyor. Sait hocamızın takımımızdaki önderliğiyle, yeni transferlerimizle de birlikte inşallah yeni sezonda, Manisaspor’un hedefleri doğrultusunda başarılı olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.


Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ise Manisaspor gibi Türk futbolunun en önemli camiaları arasında yer alan bir kulübün mensubu olmanın ve burada göreve devam etmenin gururunu yaşadığını aktararak, “Bu birlikteliğin devam etmesinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezon gösterdiğimiz başarıyı yeni sezonda daha da arttırarak hedeflerimiz yönünde ilerleyeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!