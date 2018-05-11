Manisa’ya şehit ateşi düştü

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Kozak’ın acı haberi ailesine ulaştı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe ile birlikte Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı psikologlar eşliğinde şehit Kozak’ın babaevine gelen ekipler, acı haberi aileye verdi. Acı haberi duyan baba Hasan ve anne Gülşen Kozak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, Kur’an-ı Kerim okundu.

Şehit Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, yarın Salihli Merkez Hamidiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Durasıllı Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.