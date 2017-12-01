Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 14:29

Manisa’ya yeni atanan sağlık müdürü görevine başladı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr.

Manisa’ya yeni atanan sağlık müdürü görevine başladı

01 Aralık 2017 14:29

Necip Yemenici Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti.


Dr. Necip Yemenici Vali Güvençer’i ziyaretinde, Manisa’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Manisa’daki sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için ekibiyle birlikte gayret sarf edeceklerini söyledi. Yemenici, Manisa ve Manisalılara hizmet etmekten büyük bir gurur duyacağını dile getirdi. Vali Mustafa Hakan Güvençer ise, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Necip Yemenici’ye görevinde başarılar diledi. Vali Güvençer, Manisalıların diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlıkta da hizmetin en iyisini hak ettiğini, bunun için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç