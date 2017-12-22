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22 Aralık 2017 14:16

Manisa’ya yeni sanayi sitesi kazandırmak için toplandılar

Yunusemre Belediyesi, Manisa’ya yeni bir orta ve küçük ölçekli sanayi sitesi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa’ya yeni sanayi sitesi kazandırmak için toplandılar

22 Aralık 2017 14:16

Konuya ilişkin taraflarla Yunusemre Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.


Manisa’ya yeni bir sanayi sitesi kazandırmak amacıyla harekete geçen Yunusemre Belediyesi, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapılan toplantının ardından ikinci kez taraflarla bir araya geldi. Yunusemre Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nde Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya başkanlığında yapılan toplantıya, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri ve birliğe bağlı odaların temsilcileri katıldı. Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinin ihtiyaca cevap vermediği, bu nedenle yeni alanlara ihtiyaç duyulması dolayısıyla bu konuda uzun süredir çalıştıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, gelinen süreç hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda iş kollarının belirlenmesi, sanayi sitesinin nerede konuşlandırılacağı gibi konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan Kılıç Kaya, bu tür toplantıların devamının geleceğini kaydederken; projeye ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile görüşmelerin başlayacağını söyledi.


Kılıç Kaya, “Manisa’da ihtiyaca cevap veremez duruma gelen iş yeri ihtiyacını karşılamak üzere yetersiz kalan ve şehir içerisinde sıkışmış sanayi sitelerini rehabilite etmek, şehir içerisinde dağınık karma iş yerlerini toplu ve ihtisaslaşmış yeni sanayi sitelerine dönüştürmek, çarpık bir yapılaşma içerisinde ruhsatsız, sağlıksız ve zor koşullar altında ticari ve sanayi faaliyetlerini yürüten MESO ve MTSO üyelerini faydalandırmak üzere şehrimize yeni bir sanayi sitesi kazandırmak için yola çıktık. Valilik, merkezdeki belediyelerimiz, esnaf kuruluşlarımızla görüşüyoruz. Geçtiğimiz aylarla Valimiz Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında toplantılarımızı başlattık. Bu toplantılarımızın devamı gelecek” diye konuştu.




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