Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 02:05

Manisa’ya yılın ilk karı düştü

Manisa’nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı başladı.

Manisa’ya yılın ilk karı düştü

21 Kasım 2017 02:05


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre Türkiye’yi etkisi altına alacak olan soğuk hava sistemiyle birlikte Manisa başta olmak üzere tüm yurtta ciddi yağış uyarısı gelmişti. Gün boyu belirli aralıklarla yağış alan Manisa’nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yeni günün ilk saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Demirci - Kütahya Simav karayolu ile Demirci - Balıkesir Sındırgı karayolunun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü tarafından karla mücadelede greyderler yollara düştü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç