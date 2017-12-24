MANULAŞ’tan usulsüz ’Manisa Kart’ kullananlara uyarı

MANULAŞ’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şahsi kullanılması zorunlu olan kartların bir başkası tarafından kullanıldığının tespiti halinde kartın bir yıl süre ile iptal edileceği belirtildi.

UKOME, usulsüz Manisa Kart Kullanımı ile ilgili aldığı karar doğrultusunda, şahsi kartların bir başkası tarafından kullanılmasının tespiti halinde kart bir yıl iptal edilecek. Konuyla ilgili MANULAŞ’tan yapılan açıklamada, “Toplu taşıma araçlarında, öğrenci ve belediye personeli vatandaşlarımız; 65 yaş ve üzeri, engelli, şehir ve gazi yakın vatandaşlarımız ise ücretsiz yararlanmaktadır. İndirimli ve ücretsiz seyahat hakkı olan vatandaşlarımızın bu haktan yararlanmaları amacıyla kişiselleştirilmiş kartlar verilmektedir. Bu kartların şahsi kullanılması zorunludur. UKOME Genel Kurulu’nda alınan karar ile indirimli veya ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın Manisa Kartlarını bir başkası tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde kart bir yıl süreyle iptal edilecektir. Bu şekilde iptal edilen şahıslara birinci defasında bir yıl, sonraki ihlallerde ise iki yıl süreyle hiçbir şekilde ücretsiz ya da indirimli kart verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla kuruluşumuzca toplu taşıma araçları içerisinde elektronik cihazlarla yapılan denetimler sorasında görevlilerce istenmesi halinde vatandaşlarımızın kişiselleştirilmiş kart kullanımına hakkı olduğunu kanıtlayıcı kimlik belgelerini göstermelerini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.