Mareşal Fevzi Çakmak Kültür Ve Taziye Evi’nin temeli atıldı

Temeli atılan projenin kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ne Kültür ve Taziye Evi kazandırıyor. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan projenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Programa AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer, Belediye Meclis Üyeleri, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalleye güzel bir kültür ve taziye evi kazandıracaklarını belirtti. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yunusemre Belediyesi olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Manisa’nın en güzel Kültür ve Taziye Evi olacak yapıyı burada İnşallah hayata geçiriyoruz. İhale süreçleri tamamlandı. İki katlı bir bina olacak. Hem hanımlarımız burada kurs görecek hem de taziye evi bölümümüz olacak. Yunusemre Belediyesi olarak tüm mahallelerimize özel projeler, özel hizmetler götürmenin derdindeyiz” dedi.

Proje ile bölgede önemli bir ihtiyacın karşılanmış olacağını anlatan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise verdikleri emeklerden dolayı Başkan Çerçi’ye teşekkür etti. Bilen konuşmasında; “Mahalle ziyaretlerimizde vatandaşımızın bizden istediği bir hizmetti. Bu proje ile büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak. Başkanımızla uzun zamandır bu projenin üzerinde fikir alışverişi yapıyorduk. Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sağlık ocağımız da mahallemizde hizmete girdi. Belediye başkanımıza ve ekibine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız 89 mahallenin tamamında hizmetler yapıyor” ifadelerini kullandı.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da burada yaptığı konuşmada, Yunusemre Belediyesi’nin ilçenin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderdiğini ifade etti. Erdoğdu, “Yunusemre Belediyemiz ve Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi, ilçemizdeki ihtiyaçları gece gündüz demeden tüm gücü ile gidermeye çalışıyor. Kendileri 89 mahallemizin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesinde çok hızlı bir süreç işleterek hızla gideriyor. Kendisini ve ekibini takdir ediyorum. İnşallah bu proje de kazasız belasız hızlı bir şekilde tamamlanır” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi.