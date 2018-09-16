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Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde hummalı çalışma

Yunusemre Belediyesi’nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hayata geçirdiği kültür ve taziye evinde inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Yunusemre Belediyesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hayata geçirdiği kültür ve taziye evinde inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.


Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi sakinlerinin en büyük taleplerinden biri olan kültür ve taziye evinde inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Projenin en kısa sürede tamamlanması için hummalı bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tamamlandığında mahalle sakinlerinin çok güzel bir kültür ve taziye evine kavuşacağını belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahalle sakinlerimizin en büyük taleplerinden biri kültür ve taziye eviydi. Projemizin temelini haziran ayında attık, inşaat çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Projeyi kısa sürede tamamlayarak ilçemize bir kültür ve taziye evi kazandıracağız" diye konuştu.


Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi projesinin içerisinde 970 metrekarelik toplam inşaat alanı yer alıyor. İki katlı inşa edilecek binanın içerisinde 110 metrekarelik taziye salonu, bayanlara yönelik spor salonu, hem alt hem de üst katta mescit, üst katta 6 derslik, çocuk odası ve oturma salonları bulunuyor.

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