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17 Mayıs 2018 10:35

Masal Ormanı açılış için gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’ye kazandırılan ve Gümüşçayı Rekreasyon Alanında 38 bin metrekarelik alanı kapsayan Masal Ormanı Parkı, açılış için gün sayıyor.

Masal Ormanı açılış için gün sayıyor

17 Mayıs 2018 10:35


Masal kahramanları, atlıkarınca, eğlence duvarı, her yaş grubuna ait oyun grupları, eğitsel materyaller, çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanları, çeşitli etkinlik alanları, gençler için adrenalin parkuru, teleferik, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları yanı sıra çimlendirmesi, ağaçlandırılması, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Her yaştan bireyin eğlenerek, spor yapabileceği Salihli Masal Ormanı Parkı’nın en kısa zamanda hizmete açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, parkın özelliklere çocuklara, gençlere ve tüm Salihlililere hayırlı olmasını diledi.




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