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19 Mayıs 2018 17:12

Masal Ormanı Parkı hizmete başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliği ile Gümüşçayı’nda 38 dönümlük alan üzerine kurulan Masal Ormanı Parkı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete başladı.

Masal Ormanı Parkı hizmete başladı

19 Mayıs 2018 17:12


Girişin ücretsiz olduğu Masal Ormanı Parkını Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren ile birlikte gezen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, parkın ilçe çocuklarına hayırlı olmasını diledi.


Masal Ormanı Parkı’nın hayırlı olmasını ifade eden Başkan Kayda, “Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Böyle bir günde bizde onur, gurur ve sevinç yaşıyoruz. Bugün Masal Ormanı Parkının kapılarını gençlerimize, çocuklarımıza ve Salihli halkımıza açıyoruz. Masal Ormanı Parkımız ülkemizin ender parklarından birisi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve halkımız gezdiğinde bunu ne kadar anlamlı ve önemli bir park olduğunu görecekler. Bu parka imza atmaktan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile bu parkı Salihli’ye yapmaktan çok onur ve gurur duyduk. Salihli’ye hayırlı olsun” dedi.


Parkta, masal kahramanları, atlıkarınca, eğlence duvarı, her yaş grubuna ait oyun grupları, eğitsel materyaller, çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanları, çeşitli etkinlik alanları, gençler için adrenalin parkuru, teleferik, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları yer alıyor.




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