MASİDAP Dönem sözcüsü ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Tarihin utanç vesikası darbe ve muhtıraları övmek, özlemle bahsetmek darbecilere, işledikleri suçlara ortak olmaktır” dedi.

MASİDAP Dönem sözcüsü ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, “27 Mayıs’ta cuntanın demokrasiye akıl almaz hıncı zulüm, işkence, hüzün ve yargısız infazları beraberinde getirmişti. 27 Mayıs’tan sonra kurulan düzmece mahkeme, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı darağacına gönderdi, cumhuriyeti vesayet rejimine dönüştürdü. Hukuk katledildi, jakoben zihniyet tarafından demokrasi ayaklar altına alındı, millet iradesinin üzerine ipotek koyuldu. Demokrasi tarihimiz bir kez daha kirletildi” dedi.

Tarihe baktıklarında darbelerin her daim millete rağmen ve millet iradesini ipotek altına almak suretiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Öner, “Bu noktada tarihin utanç vesikası darbe ve muhtıraları övmek, özlemle bahsetmek darbecilere, işledikleri suçlara ortak olmaktır. Vesayet bekçilerinin, küresel operasyoncuların, postal sevici yapıların yeni bir 27 Mayıs arayışlarına tanıklık ettiğimiz şu günlerde utanç dolu günlerin tekrar yaşanmaması için, darbelere, muhtıralara, baskılara ve manipülasyonlara boyun eğmeyen sivil iradeye ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyoruz. Milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastların anası ve kaynağı olan 27 Mayıs darbesini kınıyor, milletin bir daha böylesi kara günler yaşamamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.