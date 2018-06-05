MASKİ Genel Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlardan kazandığı hibe destekleri ile proje üretmedeki başarısını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’na (ÇEDEP) “Sınırsız Enerjiyle Sınırsız Arıtım” projesiyle başvuru yaptı. MASKİ’nin projesi yapılan değerlendirmeler sonucunda 76,5 puan alarak 1 milyon 200 bin TL hibe desteğine hak kazandı. Böylece, 4 milyon 665 bin TL tutarındaki projenin maliyetinin yüzde 25’i hibe desteği ile karşılanacak. MASKİ ayrıca, bu proje ile başvuru yapan kurumların arasında en büyük hibe desteği alan kurum oldu. MASKİ’nin daha önce de Akpınar ve Fidanlık içme suyu tesisleri modernizasyonu kapsamında hazırladığı projesi de Avrupa Birliği’nin Enerji Verimliliği Hibe Destek Projesi’nden hibe almaya hak kazanmıştı. MASKİ böylece, aldığı hibe destekleri ile proje üretimi alanındaki başarısını da perçinlemiş oldu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Bakırçay ve Gediz havzalarını özlenen temiz günlerine kavuşturmak için atıksu arıtma tesisleri yatırımları kapsamında büyük projelere imza atıyor. Bu kapsamda, 59 milyon TL maliyet ile Manisa merkeze inşa edilen atıksu arıtma tesisinde adım adım sona yaklaşılıyor. “Sınırsız Enerjiyle Sınırsız Arıtım” projesi ile Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde yaklaşık 2 hektar alan içerisine yerleştirilecek olan güneş enerji santralinden 0,99 MW gücünde enerji üretilecek. 2,5 MW kurulu güce sahip tesis içerisinde bu enerji gücü kullanılarak, tesisin öz tüketim amaçlı enerji tüketiminin yüzde 40’ı karşılanacak.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalılara daha yaşanılabilir ve refah düzeyi yüksek bir kent bırakmak amacıyla çevreci yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, “Dünyadaki kurum ve kuruluşlar tarafından artık yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak çevreyi koruma altına alacak yatımlara hayat veriliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması amacıyla hibe desteklerinden yararlanmak için çevreci projeler üretiyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız “Sınırsız Enerjiyle Sınırsız Arıtım” projesi ile 1 milyon 200 bin TL hibe desteği almaya hak kazandık. Daha önce de Akpınar ve Fidanlık İçme Suyu Üretim Tesislerinin modernizasyonu kapsamında bir hibe almıştık. Bu başarıların gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Manisamızın her anlamda kalkınması için attığımız adımların katlanarak büyüyeceğine inanıyorum” dedi.