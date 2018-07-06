Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki trafoların bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, olumsuz hava şartlarında yıldırım düşmesi sonucu kullanılamayacak duruma gelen 18 adet trafonun yenileme çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, geçtiğimiz aylardaki kötü hava şartlarında yıldırım düşmesi sonucunda kullanılamaz hale gelen trafoların yenileriyle değiştirildiğini belirtti. Aslay, “İl genelinde vatandaşlarımızın arıza ve doğa olayları sebebi ile susuz kalmasını önlemek adına çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız teknik inceleme sonucu belirlediğimiz ve yıldırım düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelen 18 adet trafomuzu yeni trafolarımızla değiştirdik. Böylelikle vatandaşlarımızı susuz bırakmadık. Yıldırım düşen trafolarımızın da bakım onarım ve yenileme çalışmasını başlattık. Trafoları günümüz şartlarına uygun hale getirdikten sonra yedek amaçlı kullanarak tasarruf elde etmiş olacağız” dedi.