Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak için içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kırkağaç, Gördes ve Saruhanlı ilçelerinde 31 adet daha içme suyu deposunun yenileme çalışmalarına başlandı. İlçe merkezi ve mahallelerinde bulunan depolarda yalıtım, fayans döşeme, vana ve boru değişimi ile birlikte himaye çiti yapılıyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün göreve geldiği ilk gün bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda il genelinde yer alan içme suyu depolarımızda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu temin etmek için Kırkağaç, Saruhanlı ve Gördes ilçelerimizdeki 31 adet depomuzda daha çalışmalarımıza başladık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

100 yıldır temizlenmeyen derede çalışmalar başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Koldere Mahallesi’nden geçen derede başlattığı temizlik çalışmasıyla taşkın problemini ortadan kaldırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen iş kapsamında mahalleye adını veren derede 500 metrelik dere temizliği yapılıyor. Çalışmalar sona erdiğinde yağışlı havalarda dere taşkınları meydana gelmesinin önüne geçilecek. Mahallede başlatılan çalışmayı,Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin de yakından takip etti. Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, “100 senedir temizlenmeyen dere şuan MASKİ tarafından temizleniyor. Fevkalade bir iş yapılıyor diyebilirim. Ekipler, gerekli yerlere dolgu çalışması da yaparak ilerliyor. Çok memnunuz yapılan işten. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.