MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl’ün Ziyanlar Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının ardından kilit parke taş döşemeye başlarken, Turgutlu ilçesine bağlı Yukarıbozkır Mahallesi’ne yeni bir içme suyu sondajı kazandırmak için çalışmalarına başladı. Alaşehir’in İsmailbey Mahallesi’nde de yeni sondajı devreye almak için bin 700 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarına başlayan MASKi ekipleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Ahmetli ilçesi ziyaretinde esnaf ve vatandaşlara müjdesi olan prestij cadde projesinde altyapı çalışmaları başladı.

Ziyanlar da şehir merkezi gibi olacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile uzak yakın demeksizin Manisa’nın 17 ilçesine kaliteli altyapı hizmeti ulaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi de sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşuyor. Daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan mahallede 3 kilometrelik ana hat inşa eden Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 kilometrelik içme suyu çalışmalarını da tamamladı. Tamamlanan altyapının ardından üstyapı yenileme çalışmaları başladı. 20 bin metrekare kilit parke ve bordür taşı döşeme işi, MASKİ ekipleri tarafından büyük bir titizlikle yapılıyor. Ziyanlar Mahalle Muhtarı Haşim Horasan, “Mahallemiz, ufak bir yerleşim yeri olmasına rağmen buralara kadar hizmetlerin gelmesi bizleri son derece memnun ediyor. Bu zamana kadar böyle hizmetler mahallemize yapılmamıştı. Altyapımız yenilendi. Kilit parke taş döşeme çalışmamız da başladı. Son olarak da mahallemize yeni içme suyu deposu yapılacak. Böylelikle mahallemizin sıkıntıları ortadan kalkmış olacak. Bizlere ve mahallemize verdikleri değerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür ederim” dedi.

Demirciler ve Hükümet Caddesi’nde altyapı çalışmaları başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde uzun yıllar kullanılacak altyapı çalışmalarına imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Ahmetli ilçesi ziyaretinde esnaf ve vatandaşlara müjdesi olan prestij cadde projesinde altyapı çalışmaları başladı. Hükümet ve Demirciler Caddesi’nde uygulanacak proje kapsamında ilk olarak 750 metrelik yağmursuyu hattı çalışmaları başladı.

Altyapı projesinin tamamlanması ile birlikte, toplamda bin 400 metre uzunluğundaki caddeler tek şerit olarak tasarlanacak. Yaya sirkülasyonunun devamlılığı için kaldırım düzenlemesi, engelli kılavuz çizgileri ve rampaları ile otopark cepleri de yapılacak. Bitkisel alanlar ve ışıklandırma unsurlarının hat boyunca yer alacağı proje tamamlandığında Ahmetlili vatandaşların yürüyüş yapmaktan keyif alacağı, sosyal zamanlarını geçirebileceği, görsel anlamda ilçeye görsel şölen sunacak yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.

Yukarıbozkır Mahallesi’ne yeni sondaj

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere içme suyu sondajı kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Yukarıbozkır Mahallesi’nde içme suyu sondajı çalışmaları başladı. Delgi işlemi tamamlanan sondaj kuyusunun temizliği yapılıp, deneme pompası takılacak. Ardından numune alımı gerçekleştirilerek analiz için İzmir Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilecek. Analiz sonuçlarının olumlu gelmesi halinde sondajın içme suyu deposuna bağlantısı yapılacak. Yukarıbozkır Mahalle Muhtarı Yusuf Aydoğmuş, mahallelerinde yürütülen çalışma için MASKİ’ye teşekkür ederek, “Çok güzel bir çalışma yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Bizim Başkanımız Büyük Başkan” dedi.

İsmailbey’e sıfırdan terfi hattı döşeniyor

MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi’nin yeni sondajından içme suyu deposuna ulaşan hatta çalışmalarına başladı. Sondajı faaliyete alarak mahalleye ihtiyaç duyulan suyu temin etmek amacıyla İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından bin 700 metrelik yeni terfi hattı döşeme işi gerçekleştiriliyor. İsmailbey Mahalle Muhtarı İsa Saraç, MASKİ tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmayla ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle ifade etti: “Mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz. İlgilenen herkes ve tüm yetkililer sağolsun, var olsun. MASKİ, bizim için durmadan çalışıyor. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a çalışmalarından ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz.”