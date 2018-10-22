MASKİ bir derede daha temizlik çalışması başlattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması başlattı. Mahallede toplamda 1 kilometrelik alanda başlatılan temizlik çalışmasıyla, vatandaşların taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışması tamamlandığında derede sağlıklı ve güvenli su akışı sağlanacak.

MASKİ'nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Akçapınar Mahalle Muhtarı Hamza Çalık, “Mahallemizden geçen derede su akışını engelleyen yabani otlar ve yağışların çok olması sebebiyle dere yatağında birikmiş olan toprak temizlenmeye başladı. MASKİ ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmasıyla mahallemiz ve arazilerimiz taşkından kurtulacak. Mahallem ve şahsım adına yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Sorunlarımıza sessiz kalmayan Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ'nin çalışmaları bizi her zaman gururlandırıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.