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19 Eylül 2017 16:46

MASKİ bir dereyi daha temizledi

MASKİ Genel Müdürlüğü, birçok ilçede yaptığı dere temizlikleri ile vatandaşları taşkın derdinden kurtarırken, Sarıgöl ilçe merkezindeki Ayan ve Konak mahalleleri sınırları içerisinde yer alan derede de 2 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamladı.

MASKİ bir dereyi daha temizledi

19 Eylül 2017 16:46


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yer alan dere ve su kanallarında temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Ayan ve Konak Mahallelerinden geçen derede 2 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamladı. Temizlik çalışması ile mahallelerde olası su taşkınlarının önüne geçildi.


MASKİ Genel Müdürlüğü’nce Ayan Mahallesi sınırları içerisinden geçen derede yürütülen temizlik çalışmasının tamamlanmasından dolayı çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Osman Aktaş, “Deremizin temizlenmesi ile yağışlı havalarda su taşkınları yaşanmayacak. Mahalle sakinleri de bu hizmetten çok memnun. Cengiz Başkandan ve Yaşar Müdürden Allah razı olsun” dedi.


Konak Mahalle Muhtarı Ali Eşbah, mahalle içerisinden geçen derede yağışlı havalarda su taşkınlarından dolayı çevredeki ev ve dükkanların zarar gördüğünü belirterek, “MASKİ’nin bu çalışması ile yaşadığımız su baskınları ortadan kalktı. Deremiz temizlendi ve çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyemizden ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzden Allah razı olsun” dedi.




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