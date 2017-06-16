MASKİ ekipleri Salihli ilçe merkezinde yağmursuyu hattı, Yunusemre ilçesinin Pelitalan Mahallesinde sondaj çalışması, Ahmetli’nin Kargın Mahallesinde de menfez çalışmaları devam ediyor.

MASKİ ekipleri Manisa genelinde sürdürdüğü çalışmalarla hem sorunlara çözüm buluyor hem de yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini topluyor.

25 kilometrelik hatta 25 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezindeki su taşkınlarını önlemek için hayata geçirdiği25 kilometrelik yağmur suyu hattı projesinin yer teslimini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dev altyapı yatırımlarıyla vatandaşların altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, 25 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği 25 kilometrelik yağmursuyu hattı projesinin yer teslimini yaptı. İlçe merkezindeki vatandaşların yağışlı havalarda yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldıracak projenin inşaat çalışmaları da, bir hafta içerisinde başlayacak.

25 milyonluk dev yağmursuyu hattı projesi sayesinde Salihlili vatandaşların yağışlı havalarda rahat bir nefes alacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, “Salihli’de yaşayan hemşerilerimizin su baskını sorununa çare olacak projemizin yer teslimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız tarafından bir hafta içerisinde yapım aşamasına da geçilecek. Mali değeri 25 milyon Türk Lirası olan bu yatırımla, ilçe merkezine 25 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeyerek yağmur sularının cadde ve sokaklarda birikme yapmadan sağlıklı şekilde uzaklaştırılmasını sağlayacağız. Artık ne evlerindeki vatandaşlarımız ne de esnafımız, yağışlı havalarda sorun yaşamayacak. İlçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kargın’ın taşkın sorunu çözülecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli’nin Kargın Mahallesinde başlattığı menfez çalışmasıyla su taşkınlarının yol geçişini engellemesinin önüne geçecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarıyla vatandaşların taşkın kaynaklı mağduriyetlerini sona erdiriyor. MASKİ, Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahalle Muhtarlığı’ndan gelen ıslah talebi üzerine harekete geçti. Yağışlı havalarda dağdan gelen yağmur sularının mahalle girişindeki yol geçişini engellemesi nedeniyle derede yerinde dökme menfez uygulaması yapılıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla toprak yolda araç ve yaya geçişi güvenli hale getirilecek.

Kargın Mahalle Muhtarı Fadıl Aydın, “Yağmurlu havalarda dağdan inen sular köyümüzün girişinde taşkınlara sebep oluyordu. Yoldan, insanlar ve arabalar zor geçiyordu ve mağdur oluyorduk. Buna bir çözüm bulunması için MASKİ’ye başvurduk. Çalışmalarına hemen başladılar. Menfezlerimiz bittiğinde bu sıkıntımız çözülmüş olacak. Hizmetleri için Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sağolsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

Pelitalan sondaj çalışması başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre’nin Pelitalan Mahallesine yeterli içme suyu temin etmek için sondaj çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan bölgelerde açtığı yeni sondajlarla ilçe ve mahallelere yeni su kaynakları temin ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesindeki sondajın yetersiz gelmesi üzerine mahalleye yeni bir sondaj daha kazandırıyor. Toplamda 250 metre derinliğe inilecek sondaj kuyusunun delgi işlemi devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, deneme pompasının montajı gerçekleştirilerek içilebilirlik analizi için sondajdan çıkan sudan numune alınacak.

Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak, “Mahallemiz iki bölümden oluşuyor. Yazın veya bayramlarda kullanım artınca mahallenin üst kısımlarına su çıkmıyor. Ayrıca iki mahalle tek içme suyu pompasını kullanıyoruz. Bir arıza olunca 520 hanemiz susuz kalıyor. Geçimimizi çoğunlukla hayvancılıkla sağlayan bir mahalle olduğumuz için susuzluk bizim için daha da zor. Yeni sondajımızla birlikte bunların hepsi bitecek. Cengiz Başkanımız ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Bey, bütün sıkıntılarımızı çözmek için çalışıyorlar. Sadece sondaj için değil, bütün hizmetler için kendilerine çok teşekkür ederiz. Mahalle halkımız da çok memnunlar. Cengiz Başkanımız her zaman yanımızda” diye konuştu.