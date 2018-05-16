MASKİ’nin 154 Mahalle projesi kapsamında Akhisar’ın Şehitler Mahallesi’ne ve Alaşehir’in Girelli Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalardan bazıları tamamlanırken diğer çalışmalar ise aralıksız sürüyor. Gördes’in Balıklı Mahallesi’nde yeni sondaj çalışması başlan MASKİ ekipleri Soma ilçesine bağlı Onüç Eylül Mahallesinde de yeni içme suyu şebekesi döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Şehitler’in dönüşümü sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın Şehitler Mahallesi’ne 6 bin 700 metre altyapı kazandırmasının ardından başladığı 250 kişilik foseptik inşaatını da noktalayarak mahalleye sağlıklı bir atıksu sistemi temin etti. MASKİ, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan altyapı çalışması sonrasında 20 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmaları da kısa süre içerisinde başlayacak.

Şehitler Mahalle Muhtarı Mustafa Başyiğit, “MASKİ’nin çalışmalarından her daim memnun kalıyoruz. Mahallemizde başlatılan altyapı çalışmaları pürüzsüz bir şekilde tamamlandı. Foseptik imalatı da bitti. Şimdi sıra üstyapı çalışmalarına geldi. MASKİ yetkilileri eminim ki bu hizmeti de bir an önce bitirecekler. İşte o zaman mahallemiz tamamen yenilenecek. Cengiz Başkanımızla gurur duyuyoruz. Allah O’nu başımızdan eksik etmesin. Başkanımız gönül hizmeti için var olduğunu hepimize kanıtladı. Ne desek az. Büyükşehirimize MASKİ’de katılınca daha da güzel işler oluyor ve olacağına inanıyoruz. Allah daim etsin. Başarılı hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.

Girelli’nin kanalizasyon çalışmasında sona doğru

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile büyük dönüşüm başlattığı Alaşehir’in Girelli Mahallesi’nde 17 kilometrelik kanalizasyon ana hat döşeme çalışmalarında sona yaklaştı.

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalar dahilinde mahallenin 18 kilometrelik içme suyu şebekesi de yeniden inşa edilerek altyapı tamamen yenilenmiş olacak. Ardından ise üstyapı çalışmalarına geçilerek mahallede yine MASKİ tarafından 55 bin metrekarelik kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirilecek. Girelli Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Mahallemizde daha evvel kanalizasyon hattımız hiç yoktu. Şuan sıfırdan yapılıyor. Bizim için en büyük ve temel ihtiyaç buydu. Bu yüzden böyle büyük bir yatırımdan dolayı çok mutluyuz. Mahalleli olarak da çalışmalardan çok memnunuz. İçme suyu şebekemiz de projeye alındı. En son da taşlarımız döşenecek. Önceden bizim için hayal olan şeylerdi bunlar. Manisa zaten Türkiye genelinde de hizmetlerde bir numara. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini mahallemize bekliyoruz” diye konuştu.

Balıklı’da sondaj çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi’nden gelen yetersiz su çağrısı üzerine harekete geçen MASKİ, mevcut sondajın su seviyesinin azaldığını tespit etti. Suyun, mahallelinin ihtiyacını karşılamakta zorlanması nedeniyle İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mahallede yeni bir sondaj çalışması başlatıldı. Mahalledeki su sorununu önleyecek olan sondaj kuyusunun delgi çalışmaları devam ediyor.

Balıklı Mahalle Muhtarı Nuri Urhan, “Mahallemizde bulunan sondajdan çıkan suyumuz yetersiz gelmeye başladı. Durumu dilekçeyle MASKİ’ye bildirdik. Sağ olsunlar hemen çalışmaya başladılar. MASKİ’nin yaptığı işlerden çok memnunuz. Allah razı olsun. İnşallah tez zamanda yeterli suya da kavuşuruz. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a çok teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

On üç Eylül’de içmesuyu şebeke hattı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı On üç Eylül Mahallesi Açelya Sokak’ta vatandaşın içme suyu sorununa çözüm olmak için yeni içme suyu şebekesi döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan içme suyu şebeke hattı çalışması ile mahalle sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

İçme suyu şebeke hattı çalışmasıyla mahallenin önemli bir sorununun ortadan kalktığını ifade eden Onüç Eylül Mahalle Muhtarı Halil Kurşun, “MASKİ, mahallemizin içme suyu sorununu çözecek çalışmaları zamanında yapıyor. Mahallelinin talebi üzerine MASKİ tarafından başlatılan hat döşeme çalışması tamamlandı. Sağ olsunlar var olsunlar. Allah emeği geçenlere kolaylık versin. Başarılı çalışmalarından dolayı Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.