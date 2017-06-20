Coşkun, bu tür kullanımların insan hayatı için tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, özellikle sitelerde açılan sondaj kuyularının içme suyunda kullanılmasının insan hayatı açısından büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Manisa’nın kayaç ve mineralli yapısından dolayı yer altı sularında; demir, mangan, arsenik ve bor gibi ağır metaller bulunduğunu vurgulayan Genel Müdür Coşkun, kaynatılarak ağır metallerin yok edilemeyeceğini belirtti. Coşkun, “Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan sondajlarda ağır metallere rastlanabileceği gibi koliform ve benzeri mikroorganizmalarla da karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda tesislerimize içme suyu arıtma tesisi inşa ederek suyu içilebilir hale getiriyoruz. Arıtılamayan nitelikte suları ise şebekemize dahil etmiyoruz. Bu sebep ile kişilerin veya sitelerin açtıkları sondajlardan kontrolsüz şekilde tüketilen sular, tehlikeli sonuçlara neden olabilir” dedi.

MASKİ’ye ait sondajların hem kurum bünyesinde hem de halk sağlığı merkezleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini sözlerine ekleyen Genel Müdür Coşkun, “İdare olarak, yeraltı ve yerüstü sularına tam analiz ve radyoaktivite çalışmaları yaptırıyoruz. Bununla birlikte Halk Sağlığı Merkezleri de içme sularından numuneler alarak analizler gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların sonucunda içime elverişli olmayan sondaj sularımıza içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz. İl genelinde 90 adet içme suyu arıtma tesisimiz bulunuyor. 2017 programımızda da 15 yeni tesis kurmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, kontrol mekanizmasının bu denli yüksek bir şekilde çalıştığı ilimizde musluklarından akan suyu rahatlıkla tüketebilirler” açıklamasını yaptı.