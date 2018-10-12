MASKİ ekipleri ihtiyaç duyulan her yerde

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Baklacı Mahallesi'nin imara yeni açılan kısmında gerçekleştirdiği içme suyu şebekesi çalışmasıyla vatandaşın altyapı ihtiyacını giderdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın sürekli gelişim içerisinde olan 17 ilçesinde farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde de imara yeni açılan sokaktaki altyapı ihtiyacı MASKİ tarafından ortadan kaldırıldı. Bölgeye İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından döşenen şebeke sayesinde, burada ikamet etmeye başlayan vatandaşlara gerekli altyapı temin edildi.

Baklacı Mahalle Muhtarı Mustafa Türk, “MASKİ'nin mahallemize yaptığı çalışmalardan memnunuz. Yeni açılan sokağımıza da içme suyu şebekemiz geldi. Vatandaşımız artık rahat olacak ve su sıkıntısı çekmeyecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.