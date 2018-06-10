Ayrıca 154 Mahalle projesi kapsamında Akhisar’ın İsaca Mahallesi’nde başladığı 750 kişilik foseptik imalatını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini altıyla üstüyle yenilemeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl’ün Tırazlar ve Doğuşlar mahallelerinde altyapı çalışmaları tamamlandı. 36 kilometrelik altyapı çalışmalarının ardından mahallelerde 62 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işine başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin alt ve üstyapı dönüşümü için yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında içme suyu depoları ile foseptik imalatları da yapılıyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar’ın İsaca Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından önce başladığı 750 kişilik fosseptik imalatını noktaladı. Eski içme suyu deposunun ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle inşa edilen içme suyu deposu ise yüzde 95 oranında tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü, İsaca Mahallesi’nin altyapısına da el atacak. Mahallede, 5 kilometre kanalizasyon, 3 buçuk kilometre de içme suyu hattı yenilenecek. Altyapı çalışmalarının ardından 17 bin metrekare kilit parke taş döşenmesi ile de İsaca sakinleri yıllardır bekledikleri hizmete kavuşmuş olacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarına köklü çözümler üretmek amacıyla Manisa’nın master planının hazırlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Devlet Su İşleri (DSİ) 2.Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Çağlar, Planlama Şube Müdürü Özgür Ulusoy, İçme Suyu Şube Müdürü Hakan Özel ile beraberindeki teknik heyeti ve Akarsu Mühendislik firma yetkililerini makamında ağırladı. Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak’ın da yer aldığı toplantıda, master plana yönelik ön görüşme yapılarak, veri toplanmasına ilişkin konular değerlendirildi.