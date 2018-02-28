Kuruma abonelik işlemleri ya da fatura ödemek için gelen engelli abonelere işlem önceliği sağlanıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için önemli projelere imza atıyor. Bu kapsamda, kuruma abonelik işlemleri veya su faturası ödemek için gelen vatandaş hiç sıra beklemeden işlerini halledebiliyor. İdarede işlem yapmak için sıra numarası alınan numaratörde yer alan ‘engelli tahsilat’ butonuna basan engelli abonelerin yanına hemen MASKİ personeli geliyor.

İşitme engeli bulunan abonenin işlemi sıra beklemeden yapıldı

Hayata geçirilen proje kapsamında işitme engeli bulunan Sedat Çetinkaya isimli vatandaş abonelik işlemleri için MASKİ’ye geldi. Numaratörden sıra alan Çetinkaya’nın yanında işaret dili bilen personel hazır bulundu. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Çetinkaya’nın işlemleri sıra beklenilmeden kısa bir süre içerisinde yapıldı. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Bilal Cansu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çetinkaya hayata geçirilen uygulama sayesinde hiç sıra beklemeden MASKİ’de işlerini halledebildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Sedat Çetinkaya, “Vermiş olduğunuz hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“MASKİ’de beklemek yok”

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Manisa İl Temsilci Bilal Cansu, “MASKİ Genel Müdürlüğü, İşitme ve Konuşma Engelliler Derneğimizi iki hafta önce ziyaret etti. Üyelerimizle birlikte oturup karşılıklı diyalogda bulunduk. Orada işitme engelliler olarak yaşadığımız en büyük soruna karşı cep telefonu yoluyla mesajlaşma sisteminin kurulmasıyla problemin çözüldüğüne inanıyorum. Ve ayrıca, MASKİ yetkilileri bizlerden bütün işitme engellilerin telefon numaralarını, T.C. kimlik numaralarını istedi. Bize, çok yakın ve sıcak ilgi gösterdiler. Bundan çok memnun olduk. Ne gibi sorunlar yaşadığımızı birebir sordular. Bugün bir kez daha öğrendik ki MASKİ engelliler için çok önemli bir uygulamaya daha imza atmış. İşitme engelli bir vatandaşımız MASKİ’ye geldiğinde para mı ödeyecek, Abonelik mi yapacak? MASKİ’de beklemek yok. Direkt işlemini yapabiliyor. Farkındalık var. Bundan çok memnun olduk. Engellilere gösterilen yakın ilgi, sıcaklık ve işaret diliyle iletişim konusunda özverili gayretlerinden dolayı en başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.